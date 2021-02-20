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نداء شرارة تستعد لطرح "قالها لي".. تعرف على التفاصيل!

السبت 20/فبراير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة الأردنية، نداء شرارة، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان " قالهالي" خلال الفترة المقبلة.

"قالهالي" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

والأغنية تعتبر التعاون الثاني مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، بعد نجاح أغنية " حبيتك بالتلاتة"، والتي حققت أكثر من ٧٤ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها في مارس الماضي، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع جان ماري رياشي.

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