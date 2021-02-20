نداء شرارة تستعد لطرح "قالها لي".. تعرف على التفاصيل!







تستعد الفنانة الأردنية، نداء شرارة، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان " قالهالي" خلال الفترة المقبلة.



"قالهالي" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.



والأغنية تعتبر التعاون الثاني مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، بعد نجاح أغنية " حبيتك بالتلاتة"، والتي حققت أكثر من ٧٤ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها في مارس الماضي، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع جان ماري رياشي.



