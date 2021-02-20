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المنتج وليد صبري يطرح فيلم "العنكبوت" في عيد الفطر 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قرر المنتج وليد صبري طرح "العنكبوت" الذي يلعب بطولته الفنان أحمد السقا، في دور العرض السينمائية بموسم عيد الفطر المقبل 2021، بعدما انتهى من تصويره في شهر ديسمبر الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن وتشويق حول فكرة الانتقام، وتشهد صراعًا قويا بين "ظافر” و"السقا” ويظهرا بدورا رجال أعمال، بينما تلعب ريم مصطفى دور ديلر مخدرات، وتتورط منى زكي في أعمال السقا خلال الأحداث وتظهر بدور مرشدة سياحية.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين منهم أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، ريم مصطفى، محمد لطفي، يسرا اللوزي، زكي فطين عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، شيماء سيف، أكرم الشرقاوي، رامز أمير، محمود غريب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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العنكبوت احمد السقا

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