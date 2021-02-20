رانيا يوسف تدعم نساء الصعيد عبر "تويتر".. صورة



علقت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات الإعلامي تامر أمين التي أثارت جدلًا بسبب رأيه في أهالي الصعيد، وإهانته لأبناء صعيد مصر وريفها.



ونشرت رانيا مجموعة صور من السيدات المشاهير من صعيد مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتبت: "هدى شعراوي من المنيا في صعيد مصر، وثريا حلمي من المنيا في صعيد مصر".



وتابعت: "سامية جمال من بني سويف في صعيد مصر، وسناء جميل من أسيوط في صعيد مصر.. فتحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات".



ومؤخرًا، أعلنت الفنانة رانيا يوسف، دعمها لحملة "رفض ختان الإناث"، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث.



وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، عبر خاصية الأستوري، داعمة الحملة قائلة: "في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، يعتبر هذا هو العام الأول بنص قانون رادع، لمنع ختان الإناث، تحية للمجلس القومي للمرأة، لوقوفه وتصديه لهذه الظاهرة، والشكر لمجلس الوزراء على الاستجابة وتغليظ عقوبة ختان الإناث".



