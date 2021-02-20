تعرف علي إيرادات فيلم "وقفة رجالة" بعد نجاحه في السينمات





يحقق فيلم "وقفة رجالة" نجاحا كبيرا وحصد إيرادات وصلت لـ 724,986 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك بعد 4 أسابيع من عرضه.





و انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، خاصة أن أحداثه تدور فى إطار كوميدى مشوق.





وقفة رجالة بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.