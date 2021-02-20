أحمد يونس ضيف الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"



أعلن الإعلامي أحمد يونس ظهوره في الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر.



ونشر يونس صورة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "الليلة هكون معاكم ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت".



وتابع: "مع النجوم الشباب والأصدقاء المحترمين عمرو وهبة وشيماء سيف وهشام جمال وليلى أحمد زاهر معاد الحلقة الساعة 7 ونص على قناة CBC".



وسبق أعلن يونس وفاة والدته، بعدما دخلت في غيبوبة تامة لمدة ثلاثة أيام، ونعاها بكلمات مؤثرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب يونس على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة “تويتر”: “أمي ماتت الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في أمس الحاجه إليه الآن”.



