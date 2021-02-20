Advertisements

أحمد يونس ضيف الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"

السبت 20/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أعلن الإعلامي أحمد يونس ظهوره في الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر.

ونشر يونس صورة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "الليلة هكون معاكم ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت".

وتابع: "مع النجوم الشباب والأصدقاء المحترمين عمرو وهبة وشيماء سيف وهشام جمال وليلى أحمد زاهر معاد الحلقة الساعة 7 ونص على قناة CBC".

وسبق أعلن يونس وفاة والدته، بعدما دخلت في غيبوبة تامة لمدة ثلاثة أيام، ونعاها بكلمات مؤثرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب يونس على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة “تويتر”: “أمي ماتت الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في أمس الحاجه إليه الآن”.

أحمد يونس ضيف الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"
أحمد يونس ضيف الحلقة الأخيرة لمسلسل "في بيتنا روبوت"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل في بيتنا الروبوت احمد يونس

أخبار تهمك

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

منذ ساعة

استئناف الدراسة وتطبيق التعليم الهجين.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ يوم

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يؤكد على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجية بمختلف المجالات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ يوم

فوز فاقوس وبلبيس والشرقية وعرب الرمل وديرب نجم وتلا وتعادل الغزل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 14 دقيقة

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ يوم

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام تونجيث بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ناهد السباعى ضيفة شرف مسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء سيف

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تهنئ صديق طفولتها بعيد ميلاده

ليلى أحمد زاهر لمتابعيها تروج لمسلسها الجديد عبر "انستجرام"

مشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت" يتصدر تريند "يوتيوب"

أبطال "فى بيتنا روبوت" في ضيافة "معكم منى الشاذلى"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

06:30 م

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

02:46 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

08:12 م

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف