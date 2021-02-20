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فريدة سيف النصر عن محمد رمضان: "مغامر لأقصى درجة"

السبت 20/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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ردت الفنانة فريدة سيف النصر على مهاجيمها، بسبب دفاعها الدائم وإشادتها بمحمد رمضان، خاصة أنهم يتعاونان في مسلسل "موسى"، الذي من المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ونشرت فريدة سيف النصر صورة لمحمد رمضان من كواليس "موسى"، وهو يحمل تمساحًا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت: "الناس اللي بتزعل لما اتكلم عن رمضان.. أحب أقول أنا كمشاهدة وكفنانة عملت مع كل النجوم والمخرجين الكبار والمؤلفين، إلا قلة بسيطة إني مليش مصلحة لا كدور أو غيره".

وتابعت: "لإن العمل اسمه موسى يعني بتاعه.. والحقيقة الفنان ده مغامر لأقصي درجة تخوف، بيحب شغله مابينامش.. يترمي في ماء مش نظيف بعز الثلج ولبس خفيف ماشي، روث بهايم ماشي، ينط من عالي لعالي أو أرضي ماشي، نار ماشي، تماسيح تعابين بهدلة لا دوبلير ولا دياولو، معارك ماشي هاتشوف مفاجآت مع سلامة".

وأضافت: "متواضع جدع مش متدلع، ولا متفلسف وبيسمع، بيحب ينجح فبيتعب ويراقب ويعمل زي الناس وأحسن ويجود، دماغه صاحية حقيقي مبينامش، فربنا بيكافئه هي ببساطة كدة بيخاطر لثقته إن ربنا اللي عايزة هيكون، فثقة بالله نجاح فعلا، بين قوسين بقي(مع مخرج بيحبه جدا ومخلص له ولعمله وحقيقي بيظهر له أصغر تفاصيل ويستغلها هو كمان مابينامش وياسلام لما الفنان يشتغل مع مخرج يحبه.. محمد سلامه برااااااافو وناصر عبد الرحمن )ومبروك عليكم يارب بالتوفيق".

فريدة سيف النصر عن محمد رمضان: "مغامر لأقصى درجة"
فريدة سيف النصر عن محمد رمضان: "مغامر لأقصى درجة"

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