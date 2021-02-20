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تفاصيل بروتوكول تنسيقية شباب الأحزاب لتطوير قدرات القيادات

السبت 20/فبراير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل توقيع التنسيقية بروتوكول تعاون مع شركة لتطوير قدرات القيادات، مشيرًا إلى أنها تهدف لتأهيل النواب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الشركة موجودة في 140 دولة حول العالم، وموجودة في الشركات التي تحقق أرباحًا كما أنها تختار الموظفين الكفء.

وأشار النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الأعضاء الجدد طالما أنهم يضيفون جديدًا ويمثلون إضافة للتنسيقية.

وأكد أن التنسيقية تضم كوادر سياسية محترمة تقدم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن بها 40 شابًا سياسيًا ويشارك بها 25 حزبًا سياسًا.

ولفت النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدورات التدريبية تهدف لإفادة العنصر البشري وتطوير قدراته.

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