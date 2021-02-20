بدون ميك أب..صبا مبارك تستمتع بأجواء صباحية

شاركت الفنانة صبا مبارك صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "مبارك" بدون ميك أب، أثناء استمتاعها بالأجواء في الصبح حيث ظهرت ببنطلون جينز وتيشرت وشعر ملموم.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.