السعودية تستعد لإنفاق 20 مليار دولار خلال 10 سنوات القادمة على الصناعات العسكرية

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي خلال مشاركته في أولى جلسات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بأنه رغم الجائحة، استمر قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة.

وأضاف العوهلي: دفعتنا جائحة كورونا سنوات نحو المستقبل وخصوصا على مستوى سلاسل الإمداد، حيث تم توظيف التقنية على نحوٍ غير مسبوق.

وأضاف بأن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

وقال محافظ الهيئة إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط طموح لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50 في المائة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية في المملكة خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير".

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المائة إلى حوالي أربعة في المائة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030