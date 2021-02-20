خالد الجندي: ممكن تلاقى مليونير بس معندوش رزق (فيديو)

أكّد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنّ الدعوة لتنظيم النسل لا يعني التشكيك في أنّ الله هو صاحب الرزق، محذّرًا من أنّ كثرة الإنجاب تلتهم الأخضر واليابس.



وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الله كفيل برزق أي كائن حي وقادر على ذلك، لكن الأمر يشبه الأب الذي يحرم المصروف عن ابنه من باب العقاب، هذا لا يعني أنّ هذا الأب فقير".



وأضاف: "الرزق ممكن يكون موجود لكن الشخص يكون فقيرًا ومش عارف يستفيد منه، مثل المليونير المصاب بالقرحة الذي لا يستطيع تناول الطعام مثل الشخص السليم".



وتابع: "أوجّه حديثي لمشايخ الغبرة.. ربنا بيقول فسقى لهما ثم تولّى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت عليا من خير فقير، يعني الخير موجود لكن سيدنا موسى مش قادر يوصله".