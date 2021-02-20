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منتجة شهيرة تكشف قصة تحولها جنسيا لأول مرة
السبت 20/فبراير/2021 - 06:50 م
مي مرسي
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كشفت المنتجة جويل بدر الدين عن تفاصيل إجرائها عملية تحول جنسي وذلك عقب تأكدها من ميولها ألأانثوية.
وقالت "بدر الدين: أنها عاشت كذكر لعامها الـ17 وكانت بإسم عبد الوهاب بدر الدين، ولكنها بدأت تشعر بميولها ألأانثوية.
وأضافت قائله: " بعد هذه المرحلة وتحديدا بمرحلة 17 عاما بدات اشعر بوجود رحم شبه مكتمل وهو الامر الذى دفعنى لاجراء العملية وذلك بامر الاطباء وفتوى شرعية".
وتابعت قائله: ": اجريت ثلاث عمليات الاولى كانت بالنسبة لى الاصعب ولكن بعد ذلك كانت سهل الى حد ما ولكنها بهما صعوبة أيضا، انى اشعر حاليا براحة نفسية حيث كان قبل ذلك يتنابنى حالة من الاضطراب الجسدى والنفسى".
وقالت "بدر الدين: أنها عاشت كذكر لعامها الـ17 وكانت بإسم عبد الوهاب بدر الدين، ولكنها بدأت تشعر بميولها ألأانثوية.
وأضافت قائله: " بعد هذه المرحلة وتحديدا بمرحلة 17 عاما بدات اشعر بوجود رحم شبه مكتمل وهو الامر الذى دفعنى لاجراء العملية وذلك بامر الاطباء وفتوى شرعية".
وتابعت قائله: ": اجريت ثلاث عمليات الاولى كانت بالنسبة لى الاصعب ولكن بعد ذلك كانت سهل الى حد ما ولكنها بهما صعوبة أيضا، انى اشعر حاليا براحة نفسية حيث كان قبل ذلك يتنابنى حالة من الاضطراب الجسدى والنفسى".
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