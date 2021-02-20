خبيرة عقم: 85% من السيدات تحمل بدون مساعدة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الجندي، أستاذ النساء والتوليد، إن جودة البويضات مرتبط بشكل وثيق بحدوث الحمل، وأهم عامل يحدد جودة البويضة هو السن، لافتة إلى أن 85% من السيدات تحمل بدون أي مساعدة.



وأضافت "الجندي" خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن التنشيط لا يقلل من مخزون المبيض مثلما يقال، مشيرة إلى أن السيدة تفقد كل شهر 1000 بويضة، والحمل عن طريق الأنابيب في حاجة لـ15 بويضة فقط.



وتابعت أستاذ النساء والتوليد: "نظام التنشيط في أطفال الأنابيب هدفه الحفاظ على 15 بويضة قابلة للتخصيب، بدلًا من الإبقاء على بويضة واحدة مثلما يحدث بشكل طبيعي، وبالتالي زيادة فرص الحمل".