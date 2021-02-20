السودان يؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم السبت، على أهمية الحوار والتفاوض فيما يخص أزمة سد النهضة.

وقالت الوزيرة السودانية خلال مباحثاتها مع مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، إن الحوار والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أمر ضروري، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وشددت المهدي على التزام الخرطوم بقرارات الاتحاد الإفريقي بشأن الحدود المتوارثة مع إثيوبيا.

من جانبه، أكد ولد لبات على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحل العسكري لا يخدم البلدين.