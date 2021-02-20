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عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اضطر مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مغادرة المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم والذي أقيم في تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا ظهر اليوم في بداية التحضير للمباراة الهامة خاصة وأن الفريق لم يؤدي أي مران في القاهرة بعد مباراة المريخ السوداني والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وخلال مران اليوم اضطر مروان محسن مهاجم الأهلي لمغادرة المران الجماعي بعدما تعرض للإصابة بكدمة في القدم لم يتمكن بسببها من استكمال المران الجماعي.

وفضل طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة عدم استكمال اللاعب للمران حتى لا تتفاقم الإصابة حيث يعمل جاهدا من أجل تجهيزه للمباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فريق سيمبا التنزاني.

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