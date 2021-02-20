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250 مليون جنيه استرليني مكاسب دورتموند من سانشو وهالاند

السبت 20/فبراير/2021 - 06:59 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحيفة بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني يمتلك إثنين من أفضل اللاعبين في العالم وهما الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند اللذان جذبا إهتمام العديد من الأندية أوروبية.

وأفادت شبكة توك سبورت البريطانية بأن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين يعدان من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الإنجليزي سانشو بينما يعتبر المهاجم النرويجي هالاند مطمعاً لريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر الإنجليزيين.

وأكدت الشبكة البريطانية أن بروسيا دورتموند يمكنه الحصول على مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني من بيع سانشو وهالاند فقط.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن بروسيا دورتموند طلب الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن سانشو في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بينما يمتلك هالاند شرط جزائي تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني يتم تفعيله في 2022.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند تعاقد مع سانشو مقابل حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني فقط في 2017  بينما تعاقد مع هالاند مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

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هالاند سانشو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 250 مليون جنيه

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