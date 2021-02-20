250 مليون جنيه استرليني مكاسب دورتموند من سانشو وهالاند

كشفت تقارير صحيفة بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني يمتلك إثنين من أفضل اللاعبين في العالم وهما الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند اللذان جذبا إهتمام العديد من الأندية أوروبية.





وأفادت شبكة توك سبورت البريطانية بأن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين يعدان من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الإنجليزي سانشو بينما يعتبر المهاجم النرويجي هالاند مطمعاً لريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر الإنجليزيين.





وأكدت الشبكة البريطانية أن بروسيا دورتموند يمكنه الحصول على مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني من بيع سانشو وهالاند فقط.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن بروسيا دورتموند طلب الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن سانشو في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بينما يمتلك هالاند شرط جزائي تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني يتم تفعيله في 2022.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند تعاقد مع سانشو مقابل حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني فقط في 2017 بينما تعاقد مع هالاند مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.



