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جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب ببنها

السبت 20/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية، بمديرية أمن القليوبية، في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء، بمنطقة الفلل ببنها، عن العثور على سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجني عليه، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به أي إصابات بأنحاء جسده.

وبينت التحريات، أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة، أودت لوفاته، حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن، وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا.م" 57 عاما، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي علي جثة شاب متوفيًا ومرتدى جميع ملابسة، وبجانبة سرنجة، وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، حيث تبين إن الجثة لشاب يدعي "ط. م"32 عاما، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أمرت نيابة قسم ثان بنها، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاه الشاب، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

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