المستشارة ديانا ماجد جبران تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم







حضرت اليوم السبت، المستشارة ديانا ماجد جبران، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم.



جاء ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.



ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.