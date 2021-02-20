نتائج الجولة ال14 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



واسفرت نتائج الجولةعن فوز نادي اخميم علي نظيره فريق نادي اهلي المنشأة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهما بملعب الاول.



فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي قفط امام فريق نادي الرحلات، التي اقيمت بملعب نادي قفط.





ونجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي فريق نادي مكة المكرمة بهدفين مقابل هدف، التي استضافها ملعب الاول.



فيما واصل فريق البداري نتائج المميزة ونجح في تحقيق فوز غالي وهام علي نظيره فريق نادي شبان مسلمين المراغة بهدفين مقابل هدف.





وفاز فريق مركز شباب سوهاج علي فريق نادي الشعب بقوص بخماسية مقابل هدف، والتي جمعت بينهما بملعب مركز شباب سوهاج.





1_اخميم 22 نقطة

2_نادي البداري 21 نقطة

3_شبان المراغة 19 نقطة

4_ابوتيج 17 نقطة

5_نادي قفط 17 نقطة

6_اهلي المنشاة16 نقطة

7_نادي المراغة14 نقطة

8_شباب البلينا14 نقطة

9_شباب سوهاج12 نقطة

10_شعب قوص 12 نقطة

11_نادي الرحلات 11 نقطة

12_مكة المكرمة6 نقاط