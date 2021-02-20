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نتائج الجولة ال14 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

السبت 20/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولةعن فوز نادي اخميم علي نظيره فريق نادي اهلي المنشأة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهما بملعب الاول.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي قفط امام فريق نادي الرحلات، التي اقيمت بملعب نادي قفط.


ونجح فريق مركز شباب البلينا في تحقيق الفوز علي فريق نادي مكة المكرمة بهدفين مقابل هدف، التي استضافها ملعب الاول.

فيما واصل فريق البداري نتائج المميزة ونجح في تحقيق فوز غالي وهام علي نظيره فريق نادي شبان مسلمين المراغة بهدفين مقابل هدف.


وفاز فريق مركز شباب سوهاج علي فريق نادي الشعب بقوص بخماسية مقابل هدف، والتي جمعت بينهما بملعب مركز شباب سوهاج.


1_اخميم 22 نقطة
2_نادي البداري 21 نقطة
3_شبان المراغة 19 نقطة
4_ابوتيج 17 نقطة
5_نادي قفط 17 نقطة
6_اهلي المنشاة16 نقطة
7_نادي المراغة14 نقطة
8_شباب البلينا14 نقطة
9_شباب سوهاج12 نقطة
10_شعب قوص 12 نقطة
11_نادي الرحلات 11 نقطة
12_مكة المكرمة6 نقاط

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