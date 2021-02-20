"الري" لا نحمل المزارعين أموالًا للمساهمة في مشروع تأهيل الترع

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ألف كيلومتر من المشروع القومي لتأهيل الترع في جميع محافظات الجمهورية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الترع عانت من مشاكل كبيرة في الفترة الماضية من وجود حشائش وخلافه، وهدرًا للمياه.



وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن المشروع القومي لتأهيل الترع في مصلحة المزارعين من خلال نقل المياه إليهم، موضحا أن ما تردد عن تحمل المزارعين أموالًا للمساهمة في تأهيل الترع مجرد شائعة.



وكش عن أن التكلفة الإجمالية للمشروع القومي لتأهيل الترع في جميع محافظات الجمهورية تصل إلى 18 مليار جنيه.