ماهر فرغلي يطالب بتوثيق بطولات رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب .. فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن استخدام الدراما في توجيه رسائل للإرهابيين أمر مهم للغاية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تناول ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي ضمن الأعمال الدرامية.



وكشف الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أنه لأول مرة تمت مشاهدة الإرهابيين وأفكارهم في مسلسل الاختيار مع مشاهدة الردود الأخرى عليهم.



وأوضح "فرغلي"، أن فيلم السرب الذي تناول رد القيادة المصرية عن حادث ذبح عدد من المصريين الأقباط في ليبيا، يتحدث عن ما حدث في ديسمبر عام 2014 في أحد المناطق الليبية في مدينة سرت وكان لابد من رد قوي حول تلك الحادثة الإرهابية.



وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن عناصر داعش الإرهابية على درجة واحدة من الخطورة ومنهم عناصر فعالة تعمل على الاستقطاب وعناصر فعاله تنفذ العمليات وعناصر أخرى مجلس شورى داعش الإرهابية.



وطالب بتوثيق الأحداث الإرهابية والجانب البطولي من رجال الجيش والشرطة منذ عام 2017.

