"إعلام البرلمان": مشروع قانون تسجيل الآثار المصرية بمنظمة الـ w i p o يهدف إلي حماية التراث



أيدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن محسب لتسجيل كافة آثار مصر في الداخل والخارج بمنطمة الـ w i p o وهى المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلي أنه من مشروعات القوانين الإيجابية التي تهدف إلي حماية التراث المصري والآثار المصرية.



وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هناك عشرات الآلاف من قطع الآثار التاريخية النادرة تملًا المتاحف العالمية ولا بد من توثيقها لحماية ملكية الآثار المصرية وحماية التراث الأثري المصري منذ عقود طويلة



وأكدت عضو لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، إن تقديم مثل هذا القانون في برلمان 2021 يدل علي إنطلاقة قوية وفكر عالي وخطوات واسعة وسباقة من قِبل النواب الحاليين، مؤكدة أنها لا تدين أحد من نواب الدورات البرلمانية السابقة، ولكن قد تكون الفرصة لم تؤتي للنواب السابقين لمثل هذا العمل.





وكان قد أعلن الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد تحت عنوان " تسجيل واستغلال الآثار المصرية فى الداخل والخارج"، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو قيام الحكومة المصرية بتسجيل جميع الآثار المصرية فى منظمة ال w i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.



وقال " محسب "، إن المشروع الجديد يدر دخلًا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار،لافتا إلى أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول للآثار المصرية، لافتا إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل كافة الآثار المصرية توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.



وأوضح " محسب "، أنه سيعقد اجتماعًا هامًا مع الدكتور خالد العنانى،وزير الآثار والسياحة لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا فى الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أى دولة أخرى.





ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم رصد 40 متحفًا حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لا تشمل مجموعة وندورف التي أُهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان هذا بالإضافة إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.

