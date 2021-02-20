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متحدث التعليم العالي يكشف تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 07:11 م
شيماء حسن
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه بداية من يوم السبت المقبل 27 فبراير الجاري سوف يتم استئناف الدراسة والفصل الدراسي الثاني واستكمال الامتحانات المؤجلة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه تم تشكيل لجنة مسبقا لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات المرتبطة بالتباعد الاجتماعي والتطهير والنظافة والأجهزة المستخدمة وتطهير المعامل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأشار إلى أنه سيتم مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدئيا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، موضحًا أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات هذه الحالة يعامل معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة.

وتابع "على الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي ويسمح له بدخول سائر الامتحانات، ولا تُعد أو تحسب هذه المواد مواد رسوب".

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