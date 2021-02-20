Advertisements

أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكوت ديفوار بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال 

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

استئناف الدراسة وتطبيق التعليم الهجين.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

محمود الخطيب يعطي نجم الأهلي الفرصة الأخيرة قبل الاستغناء عنه

منذ يوم

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يؤكد على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجية بمختلف المجالات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام تونجيث بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان تشكيلي شهير.. وريهام عبدالغفور تطلب من جمهورها الدعاء له

منذ يوم

فوز فاقوس وبلبيس والشرقية وعرب الرمل وديرب نجم وتلا وتعادل الغزل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 15 دقيقة

التموين تكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

منذ ساعة

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

منذ ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

06:30 م

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

06:30 م

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

02:46 م

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف