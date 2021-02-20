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أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية
السبت 20/فبراير/2021 - 07:10 م
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويستضيف بيراميدز نظيره راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكوت ديفوار بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال
خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي