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بايرن ميونيخ يسقط بغرابة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

السبت 20/فبراير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
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سقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة المفاجئة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهجفين مقابل هداف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

وتجمد رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 49 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام لايبزغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غداً الأحد، بينما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3-3 الإثنين الماضي، في الجولة 21 من المسابقة.

وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31 ثم رد بايرن ميونخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.

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