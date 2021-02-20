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وزير البترول : لا ندعم اي محروقات سوي اسطوانة البوتجاز

السبت 20/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
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قل وزير البترول طارق الملا، إن معدلات إستهلاك وتصدير مصر من الغاز الطبيعي تبلغ حليا نحو 6.5 مليار قدم مكعب وترفع إلى 7 مليار قدم مكعب.

 

وتابع الوزير خلال تصريحات تلفزيونية، إنه عندما يتم تشغيل محطة الأسالة الجديدة دمياط خلال الاسابيع القادمة سيلبي إنتاجنا إحتياجتنا المحلية.

 

وأضاف الوزير، أن الحكومة لا تقوم بدعم المحروقات من بنزين وغاز طبيعي منذ تطبيق منظومة التسعير الالي للوقود كل ثلاث شهور، والدعم الحالي للمحروقات موجه فقط موجه لاسطونات البوتجازات.

 

واشار اوزير البترول إلى ان قطاع النفط والغاز استحوذ على 24% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2019-2020

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