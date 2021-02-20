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مها أبو عوف ضيفة منى أبو الغيط غدا بنايل دراما

السبت 20/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل النجمة الكبيرة مها أبو عوف، غدا في تمام الساعة التاسعة مساء، علي الهواء مباشرة، وذلك على شاشة النيل للدراما ببرنامج مساء الفن، مع الإعلامية المتميزة منى أبو الغيط، للحديث عن محطات مهمة في مشوارها الفني.

كما تتطرق للحديث عن ذكرياتها وكواليس من أعمالها المهمة، سواء كانت في السينما أو التليفزيون أو المسرح، الغناء.


يذكر أن برنامج مساء الفن يعرض يوميا علي شاشة النيل للدراما، في تمام الساعة الثامنة للعاشرة مسا ء، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف.

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