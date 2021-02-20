نشاط فني في حياة النجمة رحمة رياض



حركة فنية ناشطة للنجمة رحمة رياض منذ مطلع العام الحالي وتصدّر كبير على مختلف الأصعدة تحت إدارة شركة Music Is My Life التي سخّرت فريق عمل متكامل وخطّة فنيّة إعلامية مواكبة مكّنت رحمة من تصدّر الحدث الفني.





البداية مع اغنية "اتحداكم" وhit جديد لرحمة مع علي صابر و١٣ مليون مشاهدة على يوتيوب بعد ثلاثة أسابيع على إطلاقها فقط.





كما تنافس رحمة رياض بقوة في الساحة الفنية بإصداراتها المدروسة مع أكبر نجوم العالم العربي ك عمر دياب، ناصيف زيتون، نجوى كرم، محمد رمضان، جورج وسوف وغيرهم في قوائم التوب ١٠ أفضل الأغاني العربية في العالم العربي. وهي تتصدر المرتبة الخامسة في العالم العربي في القنوات النسائية على يوتيوب بحسب عدد المشتركين بعد اليسا، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب وأصالة.





أمّا بالنسبة لمشاركتها في برنامج "عراق أيدول" في نسخته الأولى كأحد أفراد لجنة التحكيم، تصدّرت رحمة قائمة التريند على تويتر بهاشتاغ رحمة_رياض_ايدول وهي الأكثر تداولًا حاليًا في العراق والخليج، وذلك خلال الحلقات الثلاث الأول من البث المباشر للبرنامج.





وقد تألّقت رحمة رياض ضمن اللجنة وأبهرت الجمهور العربي بشعبيتها وحضورها الاستثنائي المليء بالحيوية، وبرزت شخصية رحمة المرحة والإيجابية. أمّا ستايلها الراقي فقد أصبح منتظرًا من حلقة إلى حلقة. فتفاعل جمهورها احتفالًا وافتخارًا بها.





أمّا على صعيد لبنان، فاستقطبت رحمة الشاشات الإعلامية المحليّة أيضًا وأطلّت كضيفة مع هشام حداد في برنامج لهون وبس، وستكمل برنامجها الإعلامي بعد انتهاء الإغلاق التام في لبنان. وستعلن قريبًا عن حلقة خاصّة شملت مسيرتها الفنية ككل وذلك ضمن البرنامج العالمي "ضيف ومسيرة" على محطة France 24 في فرنسا الذين قاموا باستضافت القيصر كاضم الساهر منذ سنتين.