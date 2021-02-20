Advertisements

استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
استقبل سفير اليابان اليوتيوبر بسنت نور الدين وذلك فور وصولها إلى اليابان، حيث شاركت صور من استقباله له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "نور الدين" قائله: "بعد ٢٤ ساعه من وصولى مصر بعد رحلة طويلة لزنزبار ( استنوا عنها فيديو خطير قريب جدا ) رحت على بيت سفير اليابان فى مصر لحضور "حفلة شاى " بيعملها السفير كل سنة.. لكن المرة دى المدعويين ستات بس دعمًا للمرأة الشاى (الاخضر) عند اليابانيين له مكانة خاصة جدا ومعظم البيوت بتكون حريصة لتدريس اولادهم طريقة عمله ".

وتحدثت بسنت نور الدين عن آداب الشاي في اليابان قائله: "- اجتماعات الشاى لازم تكون فى حجرة مبنية مخصوص بمواصفات شديدة الدقة وبيتقدم بطريقة معينة ماينفعش نتكلم فى مشاكل اثناء شرب الشاى، اشياء لطيفة بس معظم الادوات المستخدمة لازم تكون خزف او سيراميك والضيف لازم يكون ماسك مروحة صغيرة واللى بيضايف بيكون معلق فى هدومه منديل حريرو فى بيت سفير اليابان اتعرفنا على كل الاداب دى واستمتعنا بشرب الشاي اليابانى الاخضر ذو الذوق الرفيع".
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)
استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بسنت نور الدين الفجر الديل اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين

"الديهي": الاقتصاد المصري السابع عالميا خلال 2030

منذ ساعة و نصف

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ ساعة

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

انفوجراف.. أفضل أوقات شرب الشاي الأخضر

الدواء مقابل الفولو.. القصة الكاملة للهجوم على اليوتيوبر عمرو راضي

تعرف على أمنية مصطفى حفناوي قبل وفاته

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. إصابة يوتيوبر شهيرة بجلطة في الرئة

بسنت نور الدين تقبل دعوة محافظ دمياط للترويج للمحافظة

بعد وفاة صديق عمره.. اليوتيوبر عمرو راضي يصاب بأزمة صحية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

09:52 م

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف