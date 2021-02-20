استقبال سفير اليابان لليوتيوبر بسنت نور الدين (صور)

استقبل سفير اليابان اليوتيوبر بسنت نور الدين وذلك فور وصولها إلى اليابان، حيث شاركت صور من استقباله له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "نور الدين" قائله: "بعد ٢٤ ساعه من وصولى مصر بعد رحلة طويلة لزنزبار ( استنوا عنها فيديو خطير قريب جدا ) رحت على بيت سفير اليابان فى مصر لحضور "حفلة شاى " بيعملها السفير كل سنة.. لكن المرة دى المدعويين ستات بس دعمًا للمرأة الشاى (الاخضر) عند اليابانيين له مكانة خاصة جدا ومعظم البيوت بتكون حريصة لتدريس اولادهم طريقة عمله ".



وتحدثت بسنت نور الدين عن آداب الشاي في اليابان قائله: "- اجتماعات الشاى لازم تكون فى حجرة مبنية مخصوص بمواصفات شديدة الدقة وبيتقدم بطريقة معينة ماينفعش نتكلم فى مشاكل اثناء شرب الشاى، اشياء لطيفة بس معظم الادوات المستخدمة لازم تكون خزف او سيراميك والضيف لازم يكون ماسك مروحة صغيرة واللى بيضايف بيكون معلق فى هدومه منديل حريرو فى بيت سفير اليابان اتعرفنا على كل الاداب دى واستمتعنا بشرب الشاي اليابانى الاخضر ذو الذوق الرفيع".