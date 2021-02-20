الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)













وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوي يؤثر علينا خلال تلك الفترة وهو منخفض السوداني الموسمي وهو يختلف عن منخفض الموجة السابقة القادم من قبرص، لافتة إلى أن اختلاف المنخفضات يؤدي لاختلاف الحالة، مشيرة إلى أن الموجة المقبلة عبارة عن نشاط للرياح وأمطار ولن نشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام حيث تتراوح من 19-20 درجة على القاهرة.وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض المناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، منوهة بأن الأمطار تكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وسيتم إصدار بيان رسمي غدًا بأماكن سقوط الامطار وشدتها، مع نشاط رياح ولكنها أقل في سرعته من الموجة السابقة.