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خبير تشريعات اقتصادية عن قانون الإيجار القديم: "الوضع معقد.. والأجرة البخسة تُبطل العقد"

السبت 20/فبراير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الدولة تراجعت في فترة من الفترات في مسألة قانون الإيجار القديم تعيد النظر في رفع الأجرة من أجل إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف "جاب الله" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "الأجرة البخسة تبطل العقد، وهذه المسألة وضعها معقد جدا ولابد من محاولة إيجاد حل لها ووضع حد أقصى لاستمرار المدة".

وتابع "لابد أن يكون هناك تحول تدريجي في مسألة قانون الإيجار الجديد، ومتابعة لو هناك شخص لديه شقة مغلقة لأكثر من ثلاث سنوات أو يمتلك أملاك سواء باسم زوجته أو أبنائه".

وأشار إلى أن العقارات التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم تعفى من الضرائب العقارية، موضحًا أن عدد هذه العقارات يُقدر بـ3 مليون وحدة منها مليون وحدة مغلقة.

وفي ذات السياق انتقدت الفنانة وفاء صادق، قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية التي تحصل عليها من العمارة التي ورثتها عن جدها ووالدها لا تكفي حتى للإنفاق على الإصلاحات التي يحتاجها العقار.

وقالت: "لدينا عمارة كاملة أجرها جدي بنظام الإيجار القديم، وتوفى جدي ومن بعده والدي ولم نستفيد منها حتى الآن، كيف يرث من لا يملك؟ وفي ناس كثير منهم قافلين المنزل ومسافرين أو قاعدين في شقق تمليك بره، ولما تطلب منهم يدفعوا في الصيانة يرفضوا ويروحوا المحكمة يرمولك الـ6 جنيه الإيجار، شقة في المنيل مساحتها 200 متر وأنا وأخواتي نقعد في الإيجار بره".

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