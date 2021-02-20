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بأزليك العذراء إبداء صلوات درب الصليب للجالية اللاتينية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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بدأت أمس يوم الجمعه ١٩ فبراير صلوات درب الصليب وذلك للجالية اللاتينية ببازليك العذراء سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ، وسوف تقام الصلوات كل جمعه بالكنيسه الساعه السادسة والنص مساء.

حيث أنه سوف يحتفل بعيد القيامة في الكنيسة اللاتينية هذا العام، بفارق شهر كامل عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية وسوف يقع عيد القيامه للكنيسة اللاتينة يوم ٤ أبريل، أما عن الكنيسة القبطية الكاثوليكيه فسوف يتم الأحتفال بعيد القيامة يوم ٢ مايو.

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