Advertisements

الأنبا توماس يلتقى بالمجلستلرعوى لكنيسة الشيخ زين الدين

السبت 20/فبراير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
زار صباح اليوم السبت، الموافق ٢٠ فبراير، المجلس الرعوي لكنيسة السيدة العذراء، بقرية الشيخ زين الدين والسوالم، وبعض من أبناء الرعية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة، وهم الأب فريد فايز، والاب ويلسن من رهبنة الآباء الافريكان، صاحب النيافة الأنبا توما حليم، مطران ايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

يأتي ذلك لتقديم التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية، حيث رحب نيافته بهم وقام بالتعرف عليهم، وعد بزيارة رعوية لأبناء الرعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الانبا توما

أخبار تهمك

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"الديهي": الاقتصاد المصري السابع عالميا خلال 2030

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

الأحد.. الأنبا باسليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالشورانية في سوهاج

كاهن جديد على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالسواقي بالأقصر

مطران ايبارشية سوهاج يزور كنيسة يوسع الملك بطهطا

مطران سوهاج يحتفل بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس

وفد كاثوليكي في زيارة إلى محافظ القاهرة للتهنئة بعيد الأضحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

09:52 م

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف