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الأنبا توماس يلتقى بالمجلستلرعوى لكنيسة الشيخ زين الدين
السبت 20/فبراير/2021 - 09:55 م
ماريان عيد
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زار صباح اليوم السبت، الموافق ٢٠ فبراير، المجلس الرعوي لكنيسة السيدة العذراء، بقرية الشيخ زين الدين والسوالم، وبعض من أبناء الرعية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة، وهم الأب فريد فايز، والاب ويلسن من رهبنة الآباء الافريكان، صاحب النيافة الأنبا توما حليم، مطران ايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.
يأتي ذلك لتقديم التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية، حيث رحب نيافته بهم وقام بالتعرف عليهم، وعد بزيارة رعوية لأبناء الرعية.
يأتي ذلك لتقديم التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية، حيث رحب نيافته بهم وقام بالتعرف عليهم، وعد بزيارة رعوية لأبناء الرعية.
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