خيري رمضان: شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية كثيرة وآمل في عودة السياحة



أكد الإعلامي خيري رمضان، أن شرم الشيخ هي مدينة الجمال، والشمس لا تغيب بها، قائلا "إن هناك أجانب من جنسيات مختلفة ومصريين يستمعتوا بالجو المشمس طوال الوقت".



وأضاف خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحد اصدقاءه أكد على أن مدينة شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في المحافظة عليها بشكل كبير، حيث إن المدينة دائمًا منظمة وجميلة، كما أن الأمن مستقر بشكل كبير.



وأشار إلى أن هناك انضباط أمني مكثف في مطار شرم الشيخ، موضحًا أن ركوب العجل وسيلة مواصلات هامة وفاعلة في المدينة، إلا أن هناك رياضات تمارس بشكل جيد في المدينة، ويأمل في عودة السياحة مرة أخرى.