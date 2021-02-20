Advertisements

خيري رمضان: شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية كثيرة وآمل في عودة السياحة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن شرم الشيخ هي مدينة الجمال، والشمس لا تغيب بها، قائلا "إن هناك أجانب من جنسيات مختلفة ومصريين يستمعتوا بالجو المشمس طوال الوقت".

وأضاف خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحد اصدقاءه أكد على أن مدينة شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في المحافظة عليها بشكل كبير، حيث إن المدينة دائمًا منظمة وجميلة، كما أن الأمن مستقر بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك انضباط أمني مكثف في مطار شرم الشيخ، موضحًا أن ركوب العجل وسيلة مواصلات هامة وفاعلة في المدينة، إلا أن هناك رياضات تمارس بشكل جيد في المدينة، ويأمل في عودة السياحة مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الديهي": الاقتصاد المصري السابع عالميا خلال 2030

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مقصدًا للسيّاح طوال العام.. شاطئ دهب الأفضل في الشرق الأوسط

خبراء: منتدى شباب العالم فرصة لدعم للسياحة المصرية

محافظ جنوب سيناء: السائح الإنجليزي "لما يجي مصر مش هيعرفها" (فيديو)

وزراء و30 سفيرًا في رحلة بحرية خاصة بشرم الشيخ

"أسطرلاب" تختار شرم الشيخ كأفضل جهة سياحية 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

09:52 م

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف