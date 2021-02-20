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كورونا يضرب تورينو الإيطالي

السبت 20/فبراير/2021 - 09:59 م
تورينو
تورينو
وكالات
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زادت متاعب نادي تورينو بعد الإعلان عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا دخل صفوفه.

وأعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أن الفحوص كشفت عن حالة إصابة ثالثة بعدوى فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق.

وكان تورينو قد أعلن عن حالتي إصابة بالعدوى في الفريق قبل أيام.

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين، مكتفياً بالتأكيد على أنهم لا يعانون من أي أعراض ويخضعون للعزل.

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