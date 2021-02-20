عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي





وعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة.





وعقد المدرب الجنوب إفريقي جلسة خاصة مع مدافع الأهلي ربيعة طلبه خلالها بالاجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات التي يمنحها له من أجل العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر مرة أخرى.





ويغيب ربيعة عن المشاركة مع النادي الأهلي منذ مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز حيث حل بديلا في هذه المباراة بالشوط الثاني.





وطلب موسيماني من ربيعة خلال الجلسة أيضا بذل أقصى جهد في التدريبات، حيث وعده بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات مرة أخرى.





ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



