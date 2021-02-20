Advertisements

عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

وعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة.

وعقد المدرب الجنوب إفريقي جلسة خاصة مع مدافع الأهلي ربيعة طلبه خلالها بالاجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات التي يمنحها له من أجل العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر مرة أخرى.

ويغيب ربيعة عن المشاركة مع النادي الأهلي منذ مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز حيث حل بديلا في هذه المباراة بالشوط الثاني.

وطلب موسيماني من ربيعة خلال الجلسة أيضا بذل أقصى جهد في التدريبات، حيث وعده بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ربيعة دوري ابطال افريقيا الاهلي

أخبار تهمك

"الديهي": الاقتصاد المصري السابع عالميا خلال 2030

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مفاجأة سارة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

حركة ترقيات من وزيرة الصحة لتطوير منظومة العمل بالوزارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. مد الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي الجاري 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبير في الحوادث يكشف مفاجآت جديدة بحادث عمرو أديب (صور)

منذ يوم

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

محمود وحيد يقدم طلبا لموسيماني

سيمبا التنزاني: موسيماني صنع من الأهلي فريقًا مرعبًا

عقوبة نارية من موسيماني ضد نجم الأهلي

موسيماني يكشف السر وراء عدم الاعتماد على نجم الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

09:00 م

أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة "نجمه" المثيرة للجدل

09:52 م

عاجل.. 'الإعلاميين' تلغي تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تنظيم الأسرة من قمح أمريكا إلى سيارات إيران

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: عودة «بُعبُع الأحزاب»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 29.. «مارد الجبل» أسطورة الـ«نور» بين الدمرداش والشريف