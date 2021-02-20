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الطويلة: مهلة "كاس" للإسماعيلى انتهت.. وننتظر عقوبات جديدة لصالح النجوم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
هثيم حبيب
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أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم أنه من المتوقع أن يتم صدور عقوبات إضافية بحق نادى الإسماعيلى عقب نهاية المدة المحددة من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على النادى الإسماعيلى والتى إنتهت بتاريخ أمس ١٩ فبراير.

وكانت المحكمة الرياضية قد فرضت عقوبة على الإسماعيلي بتغريمه 20 مليون جنيه لصالح النجوم، في قضية مستحقات إعادة بيع إبراهيم حسن إلى الزمالك على أن يتم السداد قبل يوم ١٩ فبراير وهو مالم يلتزم به النادى الإسماعيلى حسبما أكد الطويلة.

وأكد الطويلة فى بيان صادر عن نادى النجوم أنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات وغرامات جديدة على الإسماعيلى خلال إجتماع لجنة الإنضباط بالإتحاد المصرى لكرة القدم المقرر الإثنين المقبل لبحث قرارات الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية فى هذا الصدد.

وأكد أن العقوبة قد تصل لخصم نقاط وغرامة ماليةتسدد لإتحاد الكرة المصرى وإذا إستمر التعنت وعدم التنفيذ قد يصل الأمر لهبوط فريق الإسماعيلى للدرجة الأدنى مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

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