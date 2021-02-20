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اقتصادي يحذر من الاستثمار في "البيتكوين" لهذا السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر أحمد نجم، الخبير الاقتصادي، من الاستثمار في عملة "البيتكوين"، مشيرًا إلى خطورته بسبب الصعود والهبوط به بأرقام كبيرة للغاية من 10 إلى 20%.

وقال "نجم" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن البيتكوين عملة عالمية ذاع صيتها ويتم الحصول عليها عن طريق أجهزة ووسائل معينة.

وأضاف أن البيتكوين كان عبارة عن نوع من المضاربة والاستثمار لمن يريد القيام بالتحويلات المالية بسرية تامة بسبب العمليات المشبوهة وبعدها ذاع صيتها وأصبح الجميع يتجه إليها.

ومن ناحية أخرى قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصل أفضل لحيازته.

وقال ماسك في تغريدة "لكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر.

وأضاف "بتكوين تقريبا...مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا (تقريبا)".

كما دافع عن تحرك تسلا للاستثمار في بتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكي تحوز العملة المشفرة.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من بتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع.

واستقرت بتكوين دون ذروة قياسية عند 51284 دولارا بقليل اليوم الجمعة.

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