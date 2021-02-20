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"يوم الصباحية".. كواليس مصرع عروسين باختناق في بني سويف

السبت 20/فبراير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، وفاة "عروسة" في يوم الصباحية، إثر إصابتها باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسد الكربون المنبعث من سخان شقة الزوجية، ما تسبب في وفاتها وإصابة زوجها "العريس" بإختناق وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف، يفيد بالعثور على جثة "هناء. م." 35 سنة وبجوارها عريسها "عبدالله.ا" مدرس لغة فرنسية داخل شقتهما بمنزل الأسرة يقرية إبشنا التابعة لمركز بنى سويف.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفاة عروس جديدة، وكان حفل زفافها امس، ولقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز "أول أكسيد الكربون" ما تسبب في وفاتها في الحال فيما اصيب زوجها باختناق وتم نقله الى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى بنى سويف المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار طارق جلال، المحامى العام لنيابات بنى سويف، وتم نقل العريس الى المستشفى داخل غرفة العناية المركزية.

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