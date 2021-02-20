جي بي مورجان يتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي أسرع من الصيني

قال اقتصاديون في بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان" إن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بوتيرة متسارعة، ما يؤهله للتفوق على التعافي السريع لاقتصاد الصين على شكل حرف "V".

وتشير مؤشرات المرونة في الصناعة العالمية وزيادة الإنفاق بقطاع التجزئة الأمريكية إلى جانب حزم التحفيز المالي في جميع أنحاء العالم، وخاصة من جانب إدارة بايدن، إلى ارتفاع النمو في الولايات المتحدة، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في "جيه بي مورغان" بقيادة بروس كاسمان.

وكتب الاقتصاديون في مذكرة: "نتوقع حاليا أن تتفوق الولايات المتحدة على الصين، وتتحرك في مسار يرفع الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مسار ما قبل الأزمة".

الفجوة الإقليمية

وأضاف الاقتصاديون في المذكرة "نتوقع أن تظل الفجوة الإقليمية بين الولايات المتحدة والصين وأداء بقية الأسواق الناشئة كبيرة لبعض الوقت في المستقبل".

وقال الاقتصاديون إن اتساق الحوافز المالية في الولايات المتحدة والتعافي من كوفيد-19 في أوروبا سيساعدان في تحقيق زيادة بنسبة 7.6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في منتصف العام تقريبا.

وأضاف الاقتصاديون، في حين تبدو صورة الاقتصاد الأمريكي تبشر بالتفاؤل بشكل خاص، فإن البيانات الحديثة المتكررة في الصين تشير إلى تباطؤ أقل مما كان متخوفا منه.