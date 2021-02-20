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إنشاء مجمع صحفي في العاصمة الإدارية.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ سمية العجوز

السبت 20/فبراير/2021 - 10:09 م
سمية العجوز خلال تقدمها بأوراق ترشحها
سمية العجوز خلال تقدمها بأوراق ترشحها
ميسون أبو الحسن
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أعلنت سمية العجوز ترشحها على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل، ووضعت برنامجها الانتخابي، الذي تكون من 10 قضايا رئيسية، تنوي تبنيها حال فوزها بعضوية المجلس.


وجاء برنامج سمية العجوز المرشحة على عضوية مجلس النقابة كالتالي:

- عودة الصحافة سلطة رابعة في الدستور.

- احترام الصحفيين من قِبل مسؤولين الدولة.

- ممنوع إهانة الصحفيين بظورهم في الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات على أنهم أشخاص انتهازيين، ويتم الإساءة لكل أبناء المهنة، وذلك من خلال الهيئة الوطنية للإعلام.

- مساعدة الصحفي لتحسن صورة مصر في الخارج والداخل.

- تفعيل لجنة الحريات بالتعاون مع الدولة، وئلك لمنع القبض على الزملاء، مع مناقشة ملفات المقبوض عليهم، وتسوية أوضاعهم بالتعاون مع أجهزة الدولة.

- إنشاء مجمع صحفي لكل الصحف والمواقع في العاصمة الإدارية، به كل الإمكانيات التي يحتاجها الصحفي، وذلك تحت إشراف ومشاركة الدولة.

- رفع دخول الصحفيين بما يعادل الصحفيين في العديد من الدول العربية.

 - تأمين طبي شامل للصحفيين وأسرهم.

- لجنة متابعة للأسرة الصحفي الذي توفاه الله، حتي بلوغ أبنائه سن الرشد أو الاستقرار أيهما أنفع.

- إنشاء مكاتب وفروع للنقابة في كل محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المحافظين، لخدمة الصحفيين والمراسلين بهذه المحافظات.

وكان قد تقدمت الكاتبة الصحفية سمية العجوز مديرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، بأوراق ترشحها على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل.

وكانت قد قررت اللجنة، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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