نقيب الإعلاميين يعلن نتائج التحقيق مع الإعلامي تامر أمين

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين عقب إهانته للمرأة الصعيدية، مشيرا إلى أن التحقيق بدأ الساعة 4 عصرا واستمر مع الإعلامي ثلاثة ساعات ونصف الساعة.



وقال "سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى بيرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت إن التحقيق تضمن مواجهة الإعلامي تامر أمين بالمخالفات التي ارتكبت على الهواء، وهو أقر بالمخالفة.



وأضاف نقيب الإعلاميين أن تامر أمين أكد أنه لم يكن يقصد الإهانة وأن خانه التعبير، ومستعد للاعتذار ولكن القانون لا يعرف العاطفة"، معلقا: "القرار على قدر المخالفة".



وأوضح أن إجابات تامر لم ترتقي إلى دفوعات قانوية ولذلك تم صدور قرار مزاولة المهنة ضد"، منوها أن تصريحات الإعلامس تنافت مع ميثاق الشرف الإعلامي



وتابع: سنعمل على إرسال إخطار للمجلس الأعلى للإعلام والقناة التي يعمل بها الإعلامي لتنفيذه، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل لخدمة المصريين وليس النيل منهم.