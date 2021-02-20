الكويت تمدد قرار منع دخول غير الكويتيين بسبب كورونا

أعلنت السلطات الكويتية، السبت، عن تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى الكويت وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.





وقالت سلطة الطيران المدني الكويتية في بيان مساء اليوم إن هذا القرار جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية بتمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد حتى إشعار آخر، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".





وأوضح الطيران المدني أنه تقرر أيضا استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية طوال 7 أيام مع استكمال مدة الحجر والمقدرة بـ 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.



