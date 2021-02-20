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عادل حمودة: عمر المختار امتلك صفات القائد وكان يتقدم الصفوف بميادين القتال (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن عمر المختار، امتلك أهم صفات القائد، ووضع خطط القتال حسب طبيعة الأرض وعدد الجنود والسلاح، وكان يتقدم الصفوف ولا يدير معاركه بعيدًا عن ميادين القتال.

وأضاف "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة" اليوم السبت، أن عمر المختال تعلم فنون القتال عندما انضم لصفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية في المناطق الجنوبية عند تشاد، ولكن بعد أن هدأت الحرب عُين شيخًا لزاوية عين كلك ليبشر بالإسلام في المناطق النائية، وما أن توفي الشيخ محمد المهدي السنوسي عام 1902 حتى استدعي عمرو المختار ليعين شيخًا على الحركات السنوسية بأكملها.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أنه في 29 سبتمبر 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا التي تسيطر على ليبيا، وبدأت البوارج الإيطالية في توجيه قذائفها على مدن الساحل الليبي، درنه وطرابلس وقبرص وبني غازي، وما أن انسحبت تركيا من ليبيا عام 1912 حتى شارك عمر المختار في الحرب على إيطاليا في معارك شهيرة جرت في درنة وبوشمال وهينمارة وكان عمر المختار قد تجاوز الثانية والخمسون من عمره.

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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا عمر المختار عادل حمودة

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