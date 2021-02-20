وزيرة التضامن تجتمع مع 23 جمعية أهلية غدًا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، فعاليات الإجتماع مع 23 جمعية أهلية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وتقام الفعالية غدًا الأحد فى تمام الساعة الـ1.30 ظهرًا فى مسرح وزارة التضامن الإجتماعى بالعجوزة.



هذا وانطلقت مبادرة "حياة كريمة" بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا،حيث يعتبر الغرض من المبادرة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.



وتتعدد الأهداف الفرعية للمبادرة، حيث تهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية،وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة،وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.



وتشمل المبادرة أكثر من محور،منها محور تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة« سكن كريم»، وذلك من خلال تأهيل ورفع كفاءة المنازل،و تركيب أسقف،وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية (مياه الشرب، والصرف الصحي)، بالإضافة إلى محور تحسين المؤشرات الصحية للسكان،وذلك من خلال تسيير قوافل طبية بالعلاج،وإجراء عمليات جراحية مجانية،وإجراء عمليات عيون، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مجانية، وتوفير نظارات طبية مجانية، خاصة لصغار السن.