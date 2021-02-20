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"مياهها تزرع 450 ألف فدان".. "الري" تكشف عن أهمية مشروع محطة بحر البقر (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، إن مشروع محطة بحر البقر من المشروعات الرائدة والمتكاملة التي تقوم به وزارة الري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنقل حوالي 5.6 مليون متر مكعب إلى شرق قناة السويس.

وأضاف "عبد الكريم" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه تم تنفيذ 50% من إجمالي هذا المشروع، موضحًا أنه تم تصميم مشروع ومسار متكامل من شرق القناة إلى غربها بطول حوالي 18 كيلو متر.

وأشار إلى أنه سيتم مرور هذه المياه في محطة معالجة ثنائية بتكلفة 18 مليار جنيه قامت بها وزارة الري بالتنسيق مع الهيئة الهندسة لزراعة 450 ألف فدان في شرق القناة تضاف إلى الرقعة الزراعية وتعمل على منع التلوث في بحيرة المنزلة مع استحداث أحدث طرق للري في مشروعات استصلاح أراضي وسط وشمال سيناء.

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