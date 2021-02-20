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هل تدخل الحرب التجارية الأمريكية الصينية مرحلة جديدة مع الرئيس " بايدن"

السبت 20/فبراير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
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حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن حلفاء بلاده على العمل معا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.


وقال في خطاب ألقاه أمام مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، المنعقد عبر الإنرتنت بسبب جائحة كوفيد-19، "علينا الاستعداد معا لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين... علينا ضمان أن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط".

وتابع "يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي".

وأكّد أنّ "الشركات الصينية يجب أن تخضع لنفس المعايير" الشديدة التي تواجهها الشركات الأميركية والأوروبية الموجودة في الصين.

كما تعهد الرئيس الأميركي بـ"عودة التحالف بين ضفتي الأطلسي"، موضحا أن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يجب أن يثقوا مرة أخرى في قيادة واشنطن.

وقال من البيت الأبيض "أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي".

وقال إن "الولايات المتحدة مصممة وعازمة على إعادة التعامل مع أوروبا والتشاور معكم واستعادة مكانتنا المتمثلة في القيادة الموثوقة".

وأكّد بايدن الذي تحدث في وقت سابق إلى قادة من مجموعة الدول السبع الديموقراطية الثرية، إن إدارته عازمة مرة أخرى على بناء التحالفات، على عكس سياسات ترامب الانعزالية والمعاملة القاسية لشركاء الولايات المتحدة.

وقال بايدن "لقد استمرت شراكاتنا ونمت على مر السنين لأنها متجذرة في ثراء قيمنا الديموقراطية المشتركة"، في إشارة واضحة إلى تأكيد ترامب على إعادة تعريف الحلفاء كمنافسين اقتصاديين.

وأشار بايدن إلى أنّ القوة الجماعية هي الطريقة الوحيدة للنجاح عندما تكون المنافسة العالمية بين الديموقراطية والاستبداد عند "نقطة تحول".

وقال بايدن "في العديد من الأماكن، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة يتعرض التقدم الديموقراطي للهجوم".

وتابع "سيفحص المؤرخون هذه اللحظة ويكتبون عنها. إنها نقطة تحول. وأعتقد من كل ذرة من نفسي أن الديموقراطية يجب أن تسود".

ش

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الصين الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أمريكا

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