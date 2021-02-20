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مباريات قوية لشبان بدواي وشربين ومنية سمنود والمنزلية بالقسم الثااث

السبت 20/فبراير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تقام عصر الأحد مؤجلات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام 6 مباريات مختلفة فيما تختتم الجولة بمباراة ميجاسبورت وضيفه مياه الدقهلية يوم الإثنين بستاد شربين.

شيكو يسعى لمواصلة الصدارة حينما يستضيف شبان بدواى بينما يحاول نبروه إستغلال أى تعثر متوقع لشيكو والإقتراب من الصدارة حينما يحل ضيفا على عمال المنصورة فيما يستقبل شربين على ملعبه ضيفه الخيارية والذى يسعى لمواصلة صحوته بعدما حقق 4 انتصارات متتالية.

منية سمنود يستضيف بلقاس بينما يحل كهرباء طلخا ضيفا على المنزلة وأخيرا يستضيف السنبلاوين على ملعبه شباب الأمير.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- شيكو 28 نقطة
2- نبروه 25 نقطة
3- مياه الدقهلية 23 نقطة
4- شربين 20 نقطة
5- الخيارية 18 نقطة
6- بلقاس 17 نقطة
7- منية سمنود 15 نقطة
8- السنبلاوين 15 نقطة
9- ميجاسبورت 15 نقطة
10- كهرباء طلخا 12 نقطة
11- عمال المنصورة 12 نقطة
12- الأمير 11 نقطة
13- شبان بدواى 9 نقاط
14- دقادوس 7 نقاط
15- المنزلة 6 نقاط

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