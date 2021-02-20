تبدأ 28 فبراير.. "بني سويف" تحدد مواعيد امتحانات التيرم الأول (صور)

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، مع "سهام يوسف" وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة إستعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 2021م، وذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الإمتحانات.



وأوضحت سهام يوسف وكيل الوزارة، في بيان صحفي للمركز الإعلامي بالمحافظة، أنه قد تم عقد اجتماعا بحضور مديري الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، ومديري الإدارات المعنية بالمديرية، لمراجعة استعدادت المديريات لعقد الامتحانات، والذي تناول التأكيد على الإلتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى، والصفين الأول والثانى الثانوي.



وأوضحت وكيل الوزارة، أن نظام الاختبارات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيكون إمتحان ورقى مجمع في جميع المواد في يوم واحد، وتحدد يوم 28 فبراير للرابع الابتدائي، وأول مارس للصف الخامس، و2 مارس للصف السادس، و3 مارس للأول الإعدادي، و4 مارس للثاني الإعدادي، فيما تقرر عقد اختبارات أخر شهور "مارس، أبريل، مايو" بنفس الأسلوب والطريقة السابقة وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسي الثاني.



في حين يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأخر العام، وبالنسبة للشهادة الإعدادية، سيتم عقد الإمتحانات 7 مارس "إمتحان متعدد التخصصات" في المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه، ولاتضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة، ولو لم يتحقق هذان الشرطان، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.



وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الإمتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية،مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها إستعدادًا لأعمال امتحانات 2020-2021م، وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان ظاهر وواضح لجميع التلاميذ.



وأشارت وكيل وزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية، بجانب غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة على الفور، منوهة عن مناقشة موجهى عموم المواد الصورة النهائية لورقة الامتحان وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبى للورقة الامتحانية، فضلا عن التأكيد على حضور مدير التعليم الفني وواضعى الاختبارات للدبلومات الفنية البرنامج التدريبي من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين يومي 21 و22 فبراير الجاري عن طريق قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية.

