اتهمهم بعدم الشفافية.. السلفي مسعد أنور يتبرأ من مؤسسات خيرية









أعلن الداعية السلفي مسعد أنور، التبرأ من الحملات الدعائية لمجموعة من المؤسسات الأهلية.





وقال أنور، في بيان له، إنه يتبرأ من مؤسسة "ابني مسجد" ومؤسسة "جنة الصابرين" ومؤسسة "آبار"، بعد دعوة متابعيه بالتبرع لهذه المؤسسات لدعم أنشتطهم الخيرية في بناء المساجد؛ وذلك بعد نشاطه الأخير في آخر ثلاث شهور على القنوات الفضائية والظهور في حملات دعائية تابعة لهم.





وقال الداعية السلفي، إن هذه المؤسسات حسب تصريحه، تتسم بعدم الشفافية وتديرها أسرة واحدة لشخص واحد يُدعى "ع.أ" كان يعمل استورجي موبيليا؛ وفي السنوات العشر الأخيرة خاض مجال العمل الأهلي وأنشأ عدة مؤسسات أهلية تديرها زوجاته الأربعة.



