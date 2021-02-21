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رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي بار بمصر (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:48 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
داليا الحسين
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قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن العدالة المصرية متميزة تصل لكل مواطن مصري وليس هناك مواطن مصري يشكو من العدالة، معلقا: العدالة المصرية بخير.

وأضاف سعيد خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" من يتهم عدالة مصر مغرض لا يعرف أن مصر دولة ضاربة جذورها في التاريخ، ومصر هي أول دولة في العالم عرفت العدالة وطبقتها وعرفت تنظيم العدالة تنظيم مقنن"، متابعا:" المرأة المصرية شاركت في تحقيق العدالة بين المصريين والمراة المصرية تجلس على منصة القضاء".

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل روحه على كتفه لإنقاذ مصر، متابعا: الرئيس السيسي يؤدي عمله بكل حب وتقدير، وهو بارّ بمصر، وأثبتت أفعاله وقراراته مدى حبه لمصر، وأنه جدير برئاسة هذا البلد العظيم".

وأكمل: "الرئيس السيسي أخلص للدولة المصرية، وبذل مجهودا شاقا؛ لتحقيق تنمية شاملة لمصر، وهو رئيس مخلص ووطني"، موضحا أن الرئيس وجه بضرورة مكافحة الإرهاب، وكل دول العالم على علم بما قام به في هذا الشأن بربوع مصر كافة.

واستطرد قائلًا:" الرئيس بذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له أو دين له والإرهاب لا تتعرض له دولة واحدة إنما الإرهاب تعرضت له كل دول العالم ".

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